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Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması
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Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması

AK Parti'li Mustafa Elitaş, TBMM'de basın mensuplarına, milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-07 19:55:19
Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" dedi.

Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne vurgu yaparak, "Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmişler. Emekli milletvekilleri, 'Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki 'Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik" ifadelerini kullandı.

Elitaş, şu anda emekli milletvekili maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de, 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" diye konuştu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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