“Eline ıstaka geçiren haritaların başına geçip atıp tutuyor”

Rusya-Ukrayna çatışması Türkiye’de çok yakından taklip ediliyor. Dakika başı bölgeden çeşitli bilgiler medya ve sosyal medyadan servis edilirken sürecin nasıl sonuçlanacağı, tam olarak neler yaşandığı tartışmaya devam ediliyor

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, “Kirli tarih” başlıklı yazısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kana boğulan ve ateşe atılan Müslüman coğrafyalar”

Öğün'ün Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısından önemli bir bölüm:

Tabiî ki Ukraynalıların acı çektiğini görüyoruz. İnsani hislerimiz onların yanında. Bir ülkenin işgal edilmesini sevinçle karşılamak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Ama biraz düşünelim.. Irak savaşı sırasındaki kurgu nasıldı? ABD, yanına aldığı sayısız devletin askerî gücüyle beraber Irak'a ağır bir bombardıman yaşatırken, rahat koltuklarımızda, çekirdek çitleyerek bunu bir gece aydınlatması, bir havai fişek gösterisi gibi seyreden biz değil miydik? O zaman kameralar Irak şehirlerinde ölmemek için sağa sola kaçışan zavallı Iraklılara bir defa olsun döndü mü? Milyonu aşkın insan öldü, evlerinden yurtlarından oldu. Şehirler tahrip edildi, kültür varlıkları soyulup soğana çevrildi. Ne içindi bunlar? Irak'a demokrasi getirmek için; öyle mi? Kimyasal silah üreten diktatör Saddam'ı devirmek içindi; öyle mi? Sonradan, o günlerde savaşın en hararetli kışkırtıcısı olan liderlerden birisi olan sosyal demokrat, solcu Tony Blair; “Yanılmışız; Saddam'ın elinde kimyasal silah yokmuş” dedikten sonra, yargılandı mı? Kendisine herhangi bir yaptırım uygulandı mı?.. Bush acaba yatağında rahat rahat uyuyabiliyor mu? Kaddafi'ye de aynı şeyi yaptılar… Suriye'de diktatör Esad rejimi için aynı senaryoyu işleten, Rusya'nın müdahalesi sonrasında da yan çizenler kimlerdi? Nerede o anlı şanlı Suriye'nin Dostları?

Kana boğulan ve ateşe atılan Müslüman coğrafyalarda kılını kıpırdatmayan, hiçbir insani refleks göstermeyen dünya kamuoyu, nasıl oluyor da sıra Ukrayna'ya geldiğinde bu kadar hassaslaşıyor? Ortadoğulu, Asyalı göçmenlerin botlarını batıran, onları soyup soğana çevirerek sınır dışı eden, geçmesinler diye duvarlar ören Yunanistan'ın Başbakanı nasıl oluyor da “tekmil Ukraynalıları kabul etmeye hazırız” diye bir açıklama yapabiliyor? Hiç utanmıyor mu? “Birilerine” kapanan kapılar nasıl oluyor da “başkalarına” ardına kadar açılıyor?

“Balkanlar bunun bir fitilini oluşturuyor”

Nedir bu Ukrayna? Kimdir bu Ukraynalılar? Kimdir bu Zelenski? Kimlerdir Ukrayna yurtseverlerinin bileşenleri? Putin gerçekten ne yapmak istiyor? Dünya bağlamında, pandemiden ağır finansal krizlere yaşananların atlasında bu savaş nereye oturuyor? Doğru düzgün bilen eden yok. Merkez medyada, eline ıstaka geçiren haritaların başına geçip atıp tutuyor.. Nasılsa atıp tutmak vergiye tâbi değil.. (Keşke vergilendirilseler).. Şurası muhakkak ki senaryo aynı.. Bir zamanlar Saddam'a, Kaddafi'ye biçilen roller bu defa Putin'e biçilmek isteniyor. Irak ve Libya'nın başına gelenler Ukrayna'nın başına geliyor. Yarın Çin'e de uygulanabilir. Dergi kapaklarında kriminalize edilen lider portrelerini unutmayalım. Yalnız bu defa bir fark da var. Halka, kenardan merkeze doğru sıkılıyor. Putin, Saddam veya Kaddafi değil. Ukrayna ise, ne Irak ne de Libya'dır. Sarsılan dünya dengelerinde kilit taşlarıyla oynamaya başladılar.. Kenardan merkeze doğru işleyen bir süreç, buradan daha ileri gidebilir mi? Evet diyorsak, Avrupa ve ABD'de kısa bir zaman sonra yaşanacak olan iç gelişmelere bakmamız gerekir. Hâdise büyüyecek.. Balkanlar bunun bir fitilini oluşturuyor. Aman dikkat…

YeniŞafak .