Elinde pompalı tüfekle hastane bastı

Hatay’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi komşularına evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırdı. Bununla da kalmayan zanlı, gittikleri hastaneyi pompalı silahla basarak doktorlar ve polislerin bulunduğu odaya daldı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Hatay'da bir baba-oğul komşuları tarafından hiçbir sebep yokken önce evlerinin önünde, ardından da hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. O sırada araçta bulunan 15 yaşındaki Tahir Mert Koçin yaralandı.

Saldırgan, baba-oğul hastaneye gittiğinde de komşuları peşlerini bırakmadı. Elindeki pompalı tüfekle hastaneye gitti. Yaraladığını düşündüğü kişileri bu sefer öldürmek istedi. Polislerin ve doktorların olduğu odaya daldı.

Neyse ki silah tutukluk yaptı, korkulan olmadı. Polis ekipleri saldırganın elindeki silahı güçlükle aldı.

Saldırgan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının teyidi için Adana'da hastaneye sevk edilirken, sol bacağından yaralanan 15 yaşındaki Tahir Mert Koçin de tedavisinin ardından taburcu edildi. .