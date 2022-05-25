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TIMETURK / GÜNDEM / Elektrik direğinde asılı kaldı

Elektrik direğinde asılı kaldı

Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı.

12 Dakika Önce
2022-05-25 00:14:38
Elektrik direğinde asılı kaldı

Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi'nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı. H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı, dha2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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