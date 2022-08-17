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Elazığ'da deprem mi oldu? Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'da deprem mi oldu? Sabah Elazığ ve çevresindeki illerde yaşanan sarsıntı sonrası akıllara 'Bugün Elazığ'da deprem mi oldu?' sorusunu getirdi. İşte AFAD Elazığ depremi açıklaması!

3 Saat Önce
2022-08-17 09:39:13
Elazığ'da deprem mi oldu? Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD Elazığ depremi açıklaması

Sabah Elazığ ve çevresindeki illerde yaşanan sarsıntı sonrası akıllara 'Bugün Elazığ'da deprem mi oldu?' sorusunu getirdi. İşte 17 Ağustos Çarşamba AFAD Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'da deprem mi oldu?

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,0 olarak belirtilirken, depremin saati. 07.24 olarak gerçekleşti

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD Elazığ depremi açıklaması

AFAD deprem için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

afad deprem

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