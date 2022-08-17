Elazığ'da deprem mi oldu? Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'da deprem mi oldu? Sabah Elazığ ve çevresindeki illerde yaşanan sarsıntı sonrası akıllara 'Bugün Elazığ'da deprem mi oldu?' sorusunu getirdi. İşte AFAD Elazığ depremi açıklaması!