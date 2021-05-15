El-Kassam duyurdu: 'Düşman kabul etti'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik misillemeler sonucu İsrail tarafının uğradığı kayıpların kabul edildiğini duyurdu

El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Düşman, bugün şafaktan bu yana Kassam bombalamasında bir Siyonistin öldürüldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını kabul ediyor."

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, en son yaptığı duyurusunda İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığını, Gazze'ye 220 kilometre uzaklıktaki Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirlere roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.