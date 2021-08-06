'El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin, 'El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

"Bizim önceliğimiz Marmaris'e yeni bir hikaye yazmak" diyen Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Marmaris Türkiye'nin en eski ve en önemli turizm bölgelerinden birisi. Bazen turizmde eski olmak, ilk olmak avantaj gibi olsa da zaman içinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapamadığınız zaman bu aleyhinize de dönebiliyor. Marmaris'in hem yangın öncesi hem pandemi öncesi oluşmaya başlayan bazı sorunları vardı. Bu sorunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki konumlama ve yeni konseptlerin geliştirilmesi gibi bazı sorunları vardı. Marmaris'te bütün bu sorunları da ele alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Özellikle Maramris'in bu yeni hikayesini yazarken hem sivil toplum kuruluşlarımız hem sektör temsilcilerimiz hem ticaret odalarımız ve yerel yönetimlerle beraber bu hikayeyi hep beraber oluşturacağız ve hızlı bir şekilde Marmaris ve bölgesinde hayata geçireceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.