Ekrem İmamoğlu: Erdoğan 2023'te kazanırsa görevden alınabilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini söyledi.

Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times gazetesine konuşan İmamoğlu, hükümete işaret ederek "Aklımızın ucunda bile geçmeyecek birçok şey yaptılar" diyen İmamoğlu, "Seçim iptal eden bir zihniyet her şeyi yapabilir" diye konuştu.

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 2023 seçimlerini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda görevden alınabileceğini ifade etti.

"İŞ DÜNYASI CESARET GÖSTERMEDİ; EKONOMİ YOLUN SONUNA YAKLAŞIYOR"

İmamoğlu, "Türkiye'nin tarihinin en önemli ekonomik krizinden geçmesine rağmen" iş dünyası liderlerinin "sessiz kaldığını" belirterek tepki gösterdi.

İmamoğlu, "İş dünyasının cesaret gösterememesini üzüntüyle izliyorum" dedi ve "Maalesef iş dünyası da ekonomik durumdan kabahatlidir" dedi.

Türkiye'de enflasyonun yüzde 70'in üzerinde olduğuna ve yoksulluğun giderek yükseldiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Türk ekonomisi yolun sonuna yaklaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, iş dünyası liderlerini eleştirse de çoğunun Beştepe'nin karşılık vermesinden korktuğunu anladığını söyledi. CHP'li Belediye Başkanı, "Hesaplarına yönelik soruşturma başlatılmasından, adil olmayan bir şekilde yargılanmaktan veya başka bir müdahaleye maruz kalmaktan korkuyorlar" dedi.

"SEÇİMİN KAZANANINI HALK BELİRLER, BUNU ERDOĞAN DAHİL KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Financial Times için söyleşiyi gerçekleştiren Laura Pitel ve Andrew England, Türkiye'de 6 muhalefet partisinin Erdoğan'a karşı bir araya geldiğini yazdı. İmamoğlu'na adaylıkla ilgili sorular yöneltildiğinde İBB Başkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kazanıp kazanmayacağını konuşmanın doğru olmadığını" söyledi. İmamoğlu sözlerine, "Doğru adayı seçmek çok ama çok önemli" diye devam etti.

"Eğer Erdoğan kaybedip seçimleri tekrarlatmaya çalışırsa tıpkı İstanbul'da olduğu gibi çok büyük bir yenilgi yaşar" diyen İmamoğlu, "Seçimin kazananını bu ülkedeki 86 milyon kişi belirler. Bunu Erdoğan dahil kimse engelleyemez" görüşünü sundu. .