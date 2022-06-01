Ekrem İmamoğlu davasında flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıkmadı. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 ay hapis istemiyle yargılanıyordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Malum bugün bir dava var. Tırnak içerisinde bir ahmak davası sürüyor. Eylüle ertelendi. Eylüle ertelendiği için tanıdıklar dinlenecek ve sürece dair kararların verileceği noktasında bir tarif yapıldı mahkeme tarafından.

Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması, sürdürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu tarif gerçekten utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının aklı selim ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir bir zemine oturması.

Bugün beni destekleyen, yanımda olan bütün İstanbullulara, o alana gelip beni destekleyen bütün yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Saat 15.00'te kamuoyunu ve basını Saraçhane'de İstanbullunun evinden, İstanbullunun makamından, bize ait değil bana ait değil. Tekrar ediyorum, zaten bütün sorun burada başlıyor. "Benim makamım, benim devletim" anlayışına sahip bir avuç insanın tavrından kaynaklanıyor. Saraçhane'deki İstanbullunun evinden saat 15.00'te basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim."

Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti ve DEVA Partisi il yöneticileri de katıldı. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da izleyici olarak katıldı. .