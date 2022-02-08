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EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu tarihi

EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu tarihi için ÖSYM açıklamada bulundu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. EKPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

52 Dakika Önce
2022-02-08 13:16:55
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu tarihi

EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu tarihi için ÖSYM açıklamada bulundu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. EKPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar tercihlerini yaptıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilirler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

Şifre almamış ya da erişim sağlayamayan kişilerin ÖSYM Çağrı Merkezine ulaşarak (444 67 96) bilgi alması gerekmektedir.

Yerleşen adayların gerekli belgeleri nereye ve ne zaman teslim etmesi gerektiği kuruma göre değişiklik gösterdiği için bu bilgiler kuruma sorulmalıdır. .

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