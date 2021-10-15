DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muttaki: Türkiye ziyaretimiz çok iyi geçti
SPK'dan iki tebliğde değişiklik
CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Fulya Kalfa kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Fransa'nın Cezayir'deki suçlarının Osmanlı tanığı: Keçiova Camisi
Merkel, Huber Köşkü'nde
Google’dan İran ve Rusya destekli hacker uyarısı
Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e şaşırtan uyarı: Sakın Emre...
Bergüzar Korel annelere uyardı: Rica ediyorum, bu diziyi çocuklarınızı izletmeyin
Filede derbi zamanı! Çorum Belediyespor - Sungurlu Belediyespor
Dolar gece yarısı rekor tazeledi
Türkiye'nin karpuz ihracatı 9 ayda 21 milyon doları geçti
Safi Arpaguş kimdir? İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş nereli?
Kadın girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle karton bardak üretim merkezi kurdu
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
Sedat Peker'e kaç sene hapis cezası istendi? Sedat Peker'in iddianamesi tamamlandı

TIMETURK / GÜNDEM / Ekonomist Dilek Güngör: “İngiliz ajans durmuyor!”

Ekonomist Dilek Güngör: “İngiliz ajans durmuyor!”

Ekonomi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası’nda dün gece görevden alınan 3 isim hakkında İngiliz basınında yer alan iddiaları yorumladı

14 Saat Önce
2021-10-15 23:33:41
Ekonomist Dilek Güngör: “İngiliz ajans durmuyor!”

Güngör'ün “İngiliz ajans durmuyor!” başlıklı yazısı:

Yine başladılar... Aslında hiç durmamışlardı... Her zaman tetikteydiler... Ve bir hafta önce kafalarını uzattılar... İsimsiz kaynakları (!) referans göstererek yaptıkları yalan, dolan haberleri piyasaya saldılar... Tezvîrâtın bini bir para...

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı haberden bahsediyorum. Neymiş... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan memnun değilmiş... Ona karşı güvenini kaybetmek üzereymiş... İletişimleri zayıfmış...

Tabii, İngiliz ajans topu atar da İngiliz gazete tutmaz mı! Hemen Financial Times da bir haber yaptı. Fakat İngilizler'in oyunu önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü fotoğraf karesiyle bozuldu.

Kabulün ardından da ikisi başkan yardımcısı, biri Para Politikası Kurulu üyesi üç isim görevden alındı.

Alınan isimlerden birisi Kavcıoğlu döneminde göreve gelen Prof. Dr. Semih Tümen... Birileri son dönemde sürekli Tümen'in ismini başkanlık için geçiriyordu. Diğeri Namık Küçük... Öteki de Abdullah Yavaş... Yavaş, 11 Mart 2008 tarihinden beri PPK üyesiydi...

Yavaş'ın ABD'de yaşadığı, toplantı için her ay Türkiye'ye geldiğine karşı epeyce gürültü kopmuştu. Fakat dün baktım aynı isimler Abdullah Yavaş güzellemesi yapmaya başlamış...

Tabii, yine Reuters sahada... Yine isimsiz kaynaklar... Yine mikserlik yapma telaşı... Bu sefer ki haberle güya piyasaya alt mesaj veriyor. Görevden alınan Yavaş ve Küçük'ün Merkez Bankası PPK'da kararlara muhalefet ettiğini söylüyor. Meali, onlar gitti, faiz indirimlerinin önü açıldı.

Yahu onu bunu bırakın da... Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes...

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş