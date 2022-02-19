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Ekmek almaya giden Berat'a sokak köpeği saldırdı
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Ekmek almaya giden Berat'a sokak köpeği saldırdı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırarak burnundan ve dudağından ısırdığı Berat Sunar (12) yaralandı.

1 Saat Önce
2022-02-19 23:47:05
Ekmek almaya giden Berat'a sokak köpeği saldırdı

Sulusaray ilçesinde yaşayan Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan ortancası Berat Sunar kuzeni Berkay Sunar ile birlikte ekmek almak için akşam saatlerinde fırına gitti. Ekmek fırını girişinde bir sokak köpeği Berat'a saldırdı. Köpeğin ısırmasıyla burun ve dudağından yaralanan Sunar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Köpeğin kendisine aniden saldırdığını belirten Berat Sunar, "Birden üzerime atladı, sonra kendimi hastanede buldum. Her şey bir anda oldu. Halen şoktayım. Allah'a şükür hiçbir yerime bir şey olmadı. Sadece dudağım ve burumda hafif yaralar var. Köpek kapının yanındaymış. Ben göremedim. Kuzenim de yanımdaydı. Onunla birlikte bağırışmamızdan korktu, kaçtı. Köpekleri çok severim. Evden ekmek parçaları, mama verirdim. Beni severlerdi. Bu köpek tanımadığım bir köpekti. Mahallemizin köpeği değildi" dedi. DHA .

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