Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği; 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde ehliyet sınavında maskenin içindeki kamera ve kulağındaki kulaklıkla kopya çeken Mahsun E. (26) ile ona düzenek sayesinde soruların cevaplarını verdiği belirlenen Adem A. (27) ile Fatih A. (31) gözaltına alındı.