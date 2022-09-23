Ehliyet için yeni şart geliyor

Sürücü adayları için yeni dönem başlıyor.

Sürücü adayları için yeni dönemde artık sürücü kurslarında mevcut müfredata ek olarak, bir de emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Yavuzhan Caner ve Selim Bayram, bugün o simülasyonu sizler için deneyimledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, sürücüler kemer takmayı ihmal etmesin diye eğitim programına emniyet kemeri simülasyon şartı eklendi.

Bu sayede adaylar, şiddetli bir kazayı deneyimleme fırsatı bulacak. Uygulama 2024'te devreye girecek. Eğitim tüm sürücü kurslarında zorunlu olacak.

TRTHaber .