DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kuzey Kore lideri şaşırttı: ‘Ölüm kalım savaşı veriyoruz’
Akrabaların borç-alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
'Tony Blair'e şövalyelik unvanı, sistemin aşağılık olduğunu gösteriyor'
Türkiye: Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırının failleri bulunsun
TCDD’den Marmaray zammı açıklaması
Türkiye Avrupa’da en çok yatırım yapılan 10’uncu ülke
Marmaray'a kim zam yaptı? Marmaray'a TCDD mi İBB mi zam yaptı?
EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı
2021’de İstanbul’da konut, İzmir’de arsa arandı
2021'in en zengin Rusları açıklandı
Ekmeklik una zam mı geldi? Ekmek fiyatları yine artacak mı? Una ne kadar zam geldi?
ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi
AB, nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

TIMETURK / GÜNDEM / EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-01 23:30:15
EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, 515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

New folder (11)_ego-kaza2

Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş