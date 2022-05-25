EGM'den Sabri Uzun'a ''Kaftancıoğlu'' soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı paylaşarak kararı eleştiren eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a idari soruşturma başlattı.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından karar uzun süre siyaset gündeminde tartışılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, twitter hesabından Yargıtayca mahkumiyet kararı onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a sert tepki göstererek “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez” paylaşımında bulunmuştu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; EGM, Kaftancıoğlu hakkında paylaşım yaparak Yargıtay'ın kararını eleştiren hakkında idari soruşturma başlattı.

Sabri Uzun, Kaftancıoğlu için sosyal medya hesabından yayınladığı destek mesajında “Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.” ifadelerini kullanmıştı. .