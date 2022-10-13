EGM'den personelin talepleri için iletişim merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
2022-10-13 21:58:00
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63 - 0312 462 17 65 - 0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.
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