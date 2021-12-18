DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uçan bir arının, bir anda karanlıkta kalırsa o an düştüğünü biliyor musunuz?
İsmail Demir'den F-35 ile ilgili dikkat çeken açıklamalar: Çöpünü dahi Türkiye'den götüreceklerdi
Ege’de korkutan deprem
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi esir alacak
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil
Kuzey Kore'de 11 gün gülmek yasak
Ali Babacan en büyük pişmanlığını açıkladı
'Doğu Ekspresi' aylar sonra tekrar yollarda
Apple Türkiye'den gece yarısı zammı: 42 bin TL'lik telefon!
ASELSAN, 1.500 mühendis istihdam edecek
Eğlence mekanlarına denetim
Sıra emeklilerde! Seyyanen zam gündemde
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar
ABD'de hastaneler doldu

TIMETURK / GÜNDEM / Eğlence mekanlarına denetim

Eğlence mekanlarına denetim

Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

2 Saat Önce
2021-12-18 07:38:30
Eğlence mekanlarına denetim

Çankaya İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçede bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 500 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Eğlence mekanlarında kaçak veya sahte alkol kontrolü başta olmak üzere korana virüs kurullarına uyumluluk ve birçok alanda denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş