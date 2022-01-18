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Eğitime kar engeli; hangi illerde okullar tatil?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

1 Saat Önce
2022-01-18 00:44:55
Eğitime kar engeli; hangi illerde okullar tatil?

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Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

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Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyardı.

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Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini anlatan Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini söyledi.

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Artvin'de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

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Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

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Giresun'da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildi.

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Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında da eğitime bir gün ara verilecek.

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde, eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildi.

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Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

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Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

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Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime yarın ara verilecek.

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Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve yarın sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

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Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime yarın ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. AA .

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