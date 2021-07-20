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TIMETURK / GÜNDEM / Ege'nin iki yakasında art arda depremler!

Ege'nin iki yakasında art arda depremler!

Son dakika haberine göre, Ege'de peş peşe depremler meydana geldi.

24 Dakika Önce
2021-07-20 09:15:35
Ege'nin iki yakasında art arda depremler!

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AFAD'in açıkladığına göre, saat 07:50'de Muğla'ya bağlı Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin derinliği, 10 kilometre olarak açıklandı.

Çok geçmeden Yunanistan'da Korint Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Boeotia'da, Türkiye saatiyle 08:05'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktardıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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