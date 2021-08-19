Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğüne deprem
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
2021-08-19 14:50:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremi sosyal medya hesabından paylaştı.
Saat 14.26'da gerçekleşen deprem yerin 15,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem 4,6 şiddetinde meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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