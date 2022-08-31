Ege’de üst üste deprem! Halk sokağa döküldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12:56'da 4.7 büyüklüğünde ve saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kuşadası'nda meydana gelen depremin derinliği 9,2 km ve 7 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise, ilk depremin büyüklüğünü 4.8, ikinci depremin büyüklüğünü ise 5.3 olarak duyurdu. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 9 km derinliğinde oluştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

PROF. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem hakkında, "Sisam Adası güneyinde 4,8 ve 5,3 deprem oldu. Geçen günde burada olmuştu. Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo- Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020'de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.

"6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var" diye konuştu.

Habertürk .