Ege'de tekrar sallandı

Ege Denizi'nde saat 11.37'de olan depremin 4,3 şiddetinde ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.37'de ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96 kilometre olarak ölçüldü.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.