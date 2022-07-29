Ege'de balıkçı ağlarına uyuşturucu paketleri takılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu taşıyan gemiden denize atılanlarla ilgili arama faaliyetlerin sürdüğü belirtildi

İçişleri Bakanlığı'nca Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ABD bayraklı motor yatın Yunan kara sularına girmek üzereyken durdurulduğu uyuşturucu operasyonunda 81 kilo kokain ile 3 kilo skunk ele geçirildiği açıklandı.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre, olaya ilişkin en çarpıcı gelişme ise bu sabah saatlerinde yaşandı.

Güllük Körfezi'ndeki Kazıklı, Kıyıkışlacık ve Zeytinlikuyu koylarında ağ atan balıkçıların yaklaşık 10'a kilogramlık paketler halinde deniz yüzeyinde buldukları uyuşturucu paketlerini jandarma ve sahil güvenliğe teslim ettikleri öğrenildi. Sözcü muhabirine bilgi veren bir balıkçı, “Bölgede üç gündür çok büyük hareketlilik var, polis, sahil güvenlik, jandarma, denizden, karadan ve havadan operasyonlar yapıyor uyuşturucu arıyor. Bizimde öğrendiğimiz kadarıyla balıkçı arkadaşlarımız deniz yüzeyinde paketlerle uyuşturucu bulup güvenlik güçlerine teslim etmişler. Körfezde tarihinde görülmemiş büyük bir hareketlilik yaşanıyor” diye konuştu.

Bölgede süren uyuşturucu operasyonuna ilişkin ise bakanlıktan yazılı açıklama geldi. Buna göre, 26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bildi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor. .