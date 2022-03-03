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Edirneli baba, Ukrayna'dan gelen kızı ve eşine kavuştu

Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinde savaş nedeniyle mahsur kalan Ukraynalı eşi ve kızıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

3 Saat Önce
2022-03-03 21:08:40
Edirneli baba, Ukrayna'dan gelen kızı ve eşine kavuştu

Geçen haftalarda 1,5 yaşındaki kızı Ofelya ile ailesini görmek için Ukrayna'ya giden Snizhana Bora, dönüş için 24 Şubat'a uçak bileti aldı. Ancak Rusya'nın ülkeye savaş açması nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Bora ve kızı, Türkiye'ye dönemedi.

Bora'nın başkent Kiev yakınında bulunan Hmelnitski şehrinde mahsur kalan eşi ve kızı, bir haftalık uğraşın ardından Türkiye'ye ulaştı. Eşi ve kızını Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişinde bekleyen Kutsal Bora, onlara sarılarak hasret giderdi.

Sevinç gözyaşı döken Kutsal Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifsiz bir sevinç yaşadığını söyledi. Ailesine kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bora, "Herkesin bir an önce ailesine kavuşmasını, savaşın bitmesini diliyorum." dedi.

“Kalbimin yarısını Ukrayna'da”

Snizhana Bora ise eşine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ancak kalbinin yarısının Ukrayna'daki anne ve babasıyla olduğunu anlattı.

Ukraynalıların ülkeleri için özgürlük mücadelesi verdiğini ifade eden Bora, "Annem ve babam orduya hizmet veriyor. Babam cephede, annem askerlerin tedavisini yapıyor. Kalbimin yarısı orada." diye konuştu.

Bora, yaşananlardan dolayı Rusya'ya karşı öfkeli ve sinirli olduğunu belirtti.

Snizhana Bora, "Rusya'nın saldırılarında siviller ölüyor. Bizi niye öldürüyorlar anlamıyorum. Her yere saldırdılar. Kadın, çocuk ve erkekler ölüyor. Biz ülkemiz için ölmeyi göze aldık. Ukrayna kazanacak, Rusya kaybedecek." ifadesini kullandı. AA .

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