DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya, 18 diplomatı daha 'istenmeyen kişi' ilan etti
Spezia - İnter maçı canlı nasıl izlenir? İtalya Serie A Canlı
Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı izle! SÜPER LİG
Bakan Nebati: Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz
Eşe fitre verilir mi? Kocası eşine (karısına) fitre verebilir mi? Boşanmış eşe (karı-koca) fitre verilir mi?
Edirne-İstanbul arası hızlı trenle kısalacak
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu
Noterler hafta sonları açık mı?
Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?
Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?
Moody's'ten Ruble/Dolar açıklaması
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Edirne-İstanbul arası hızlı trenle kısalacak

Edirne-İstanbul arası hızlı trenle kısalacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Edirne-İstanbul arası yolculuğun 1 saat 20 dakikaya ineceğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-15 18:45:46
Edirne-İstanbul arası hızlı trenle kısalacak

Edirne İl Koordinasyon Kurulu, Vali Canalp başkanlığında Deveci Han Kültür Merkezi'nde toplandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Canalp, hızlı tren çalışmalarının Edirne ayağının proje içinde en çok ilerleyen bölüm olduğunu belirtti.

Hızlı tren proje çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması için Edirne'de İcra Kurulu oluşturduklarını ifade eden Canalp, şöyle devam etti:

"Hızlı tren çalışmasında yaşanabilecek aksaklıkları minimize etmek adına çalışmalar yapılıyor. Köy muhtarlarımız, Vali Yardımcımız Yusuf Güler başkanlığındaki kurulun üyesi. Geçiş güzergahındaki kamu kurumlarının müdürleri bu kurulun üyesi. Bu kurulun çok faydalarını gördük. Yapılan işlerin seri şekilde yapılmasını ve sorunların minimal düzeye indirilmesinde faydası oldu."

Canalp, hızlı tren projesinin Edirne'nin vizyon projelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hızlı treninin seyahat sürelerini kısaltacağını vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Her ne kadar arada Kırklareli ve Tekirdağ varsa da bu proje bittiği zaman Edirne, İstanbul ile komşu olacak. 1 saat 20 dakikaya inecek ulaşım süresi. Bu süre bazen İstanbul'un kendi içerisinde iki ilçesi arasında sürüyor. İstanbul'dan yola çıkan bir insan 1 saat 20 dakikada Edirne'ye gelecek. Bunun yanında Türkiye'deki hızlı trenler insanların hızlı seyahati için öngörülmüş durumda, bu projenin bir özelliği de yük taşımacılığını da hızlı bir şekilde yapacak. Türkiye'nin örnek bir projesi."

Vali Canalp, 2022 yılı yatırım programında yer alan 299 projede de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu arada Vali Canalp, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğünden temsilci katılmamasına tepki göstererek ilgilisinin uyarılması talimatını verdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş