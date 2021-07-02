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Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

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Google News - Timeturk
02.07.2021 23:35:19
Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü. Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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