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Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi; Valilikten açıklama
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Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi; Valilikten açıklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, anıtta zarar meydana geldi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken biri serbest bırakıldı.

1 Saat Önce
2022-02-04 18:46:26
Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi; Valilikten açıklama

Anıtı saran alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi.

VALİLİK: AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden yakma eylemini gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yakılması olayının sanığı emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili olarak adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

"Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

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Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını anlatan Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü aynı alana yapacaklarını kaydetti. AA, DHA .

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