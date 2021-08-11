Eda Nur soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Y.G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara'da Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık ise bu karara itiraz etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Eda Nur soruşturmasında yeniden yakalama kararı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Y.G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Aynı suçlama ile aranan diğer zanlı M.A. ise tekrar gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.