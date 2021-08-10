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TIMETURK / GÜNDEM / Eda Nur Kaplan soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

Eda Nur Kaplan soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:34:51
Eda Nur Kaplan soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

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Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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