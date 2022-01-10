Ecem Erkek'in yeni projesi | Hasancan Kaya ve Ecem Erkek hangi dizide oynuyor?

Ecem Erkek'in son dönemlerde ekranlarda görünmemesinin ardından sevenleri yakın takibe aldı. Edinilen bilgilere göre Haasancan Kaya ile başrolde oynayaacak olan Ecem Erkek'in dizisinin ismi henüz belli değil. Yapım şirketinin açıklamalarının ardından detayları haber sitemizden anında öğrenebilirsiniz. İşte Ecem Erkek son dakika haberleri...

Ecem Erkek'in son dönemlerde ekranlarda görünmemesinin ardından sevenleri yakın takibe aldı. Edinilen bilgilere göre Haasancan Kaya ile başrolde oynayaacak olan Ecem Erkek'in dizisinin ismi henüz belli değil. Yapım şirketinin açıklamalarının ardından detayları haber sitemizden anında öğrenebilirsiniz. İşte Ecem Erkek son dakika haberleri...

Ecem Erkek'in yeni projesi

Güldür Güldür programında Naime karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ecem Erkek için yeni bir proje yapacağı haberleri duyuruldu. Yeni bir dizide oynayacağı belirtilen oyuncunun diğer oyuncuları henüz belli değil.

Hasancan Kaya ve Ecem Erkek hangi dizide oynuyor?

Ecem Erkek ve Hasancan Kaya'nın başrollerinde oynayacağı yeni bir dizinin çıkarılacağı gündem oldu. Dizinin detayları konusunda henüz bilgi yok. Açıklamalar için projenin kesinleşmesi bekleniyor.

Ecem Erkek'in bundan önce duygusal ve dönemsel bir film olan "Sen Hiç Ateşböceği Gödün Mü?" oyunculuğu da beğenilmişti. Bu seferbir diziyle izleyici karşısına çıkması beklenen Ecem Erkek'in komedi oynayacağı düşünülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.