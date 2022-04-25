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Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetti

Sunucu Ece Erken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan mirası reddettiğini açıkladı.

46 Dakika Önce
2022-04-25 19:07:38
Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetti

Bakırköy'de, 27 Ocak tarihinde Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyacızıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşini kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞ

Ece Erken avukatlarının yaptığı yazılı açıklamayı da sosyal medya hesabından paylaştı. Avukatlarının yaptığı yazılı açıklamada, Ece Erken'in malvarlığı üzerine haciz konulduğu ve şahsi hesaplarına bloke konulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Müvekkilimizin içinde olmadığı ve bundan sonra da içinde olmak istemediği ve olmayacağı bu kötülüklerin kendisini manen daha fazla yıpratmasına da engel olmak amacıyla Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü şekilde kati surette kayıtsız ve şartsız reddedilmiştir" denildi.

"REDDİMİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı. DHA

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