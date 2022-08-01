Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay! Ebrar Karakurt kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynuyor?

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği Kadıköy'deki bir mekanda alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, önceki akşam arkadaşlarıyla Kadıköy'deki bir mekanda eğlenmeye gitti. Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

"Fenerbahçe düşmanı"

"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.

Zor sakinleşti

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diye şahsın üzerine yürüdü.

Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. .