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TIMETURK / GÜNDEM / E-imza nedir nasıl kullanılır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır?

E-imza nedir nasıl kullanılır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır?

E-İmza başvurusu nasıl yapılır? Yeni nesil çipli kimlik kartlarına adapte edilecek olan e-imza ile artık her şey tek bir ortamda toplanmış olacak. Kamu ve özel sektörlerde de işleyişi hatasız, eksiksiz bir şekilde yürütebilmek kolaylaşacak. Peki ama e- imza kimlik kartlarına nasıl entegre edilecek? Başvuru süreci ve kayıt nasıl yapılır? E-imza ptt'den alınır mı, nasıl alınır? İşte detaylar...

48 Dakika Önce
2022-01-10 18:52:17
E-imza nedir nasıl kullanılır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır?

E-İmza başvurusu nasıl yapılır? Yeni nesil çipli kimlik kartlarına adapte edilecek olan e-imza ile artık her şey tek bir ortamda toplanmış olacak. Kamu ve özel sektörlerde de işleyişi hatasız, eksiksiz bir şekilde yürütebilmek kolaylaşacak. Peki ama e- imza kimlik kartlarına nasıl entegre edilecek? Başvuru süreci ve kayıt nasıl yapılır? E-imza ptt'den alınır mı, nasıl alınır? İşte detaylar...

E-imza Nedir?

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

E-imza Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşlemlerin başlatılmasından sonra; nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlükleri ve bankalarda e-imza yüklemeleri yapılabilecek.

E-imza Nasıl ve Nerelerde Kullanılır?

E-imza sisteminin olduğu her alanda kullanılabilecek olan e-imza devlet işlerinin kolaylaştırılması, kırtasiye işlemlerinin kısaltılması ve sorunsuz kısa süreli işlemler için atılmış bir adımdır.

Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)

Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)

Sosyal güvenlik uygulamaları

Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)

Vergi ödemeleri

Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar

İnternet bankacılığı

Sigortacılık işlemleri

Kağıtsız ofisler

e-Sözleşmeler

e-Sipariş

Hangi İllerde E-imza Uygulamasına Geçildi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili; "50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak" şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdilik e-imza sistemi küçük çapta başlatılsa da ilerleyen süreçlerde diğer şehirlerde de uygulamalara geçilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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