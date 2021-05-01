29 Nisan ile 17 Mayıs arasında başlayan tam kapanma döneminde kısıtlamalardan muaf olanlar çalışma izin belgesi (görev belgesi) alması gerekiyor. E-devletten alınan çalışma izin belgesi yoğun talep üzerine kilitlendi. Çalışma izin belgesi alamayan vatandaşlar da kendi durumlarını merak etmeye başladı. Peki e-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak? Görev belgesi olmayanlar ne yapacak? İçişleri Bakanlı Soylu e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi (görev belgesi) alamayanlara ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte çalışma izin belgesi alamayanların yapması gerekenler...

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında başlayan tam kapanma döneminde kısıtlamalardan muaf olanlar çalışma izin belgesi (görev belgesi) alması gerekiyor. E-devletten alınan çalışma izin belgesi yoğun talep üzerine kilitlendi. Çalışma izin belgesi alamayan vatandaşlar da kendi durumlarını merak etmeye başladı. Peki e-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak? Görev belgesi olmayanlar ne yapacak? İçişleri Bakanlı Soylu e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi (görev belgesi) alamayanlara ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte çalışma izin belgesi alamayanların yapması gerekenler...

Tam kapanma kararı ile birlikte kapanamdan muaf olanlar ve işlerine devam edecek olanların detayları belli oldu. 19 günlük tam kapanma döneminde işlerine devam edecek olanlar için e-devlet üzerinden alınack çalışma izin belgesi isteniyor. Çalışma izin belgesi ile çalışanlar yasaktan muaf olduğunu belgeliyor ve herhangi bir cezai işleme tabi tutulmuyor. Ancak e-devlette yaşanan yoğunluk nedeniyle şu sıralar çalışma izin belgesi verilemiyor. Vatandaşlar da e-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak? Görev belgesi olmayanlar ne yapacak sorusunu sormaya başladı.

E-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak?

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı; “Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”

Görev belgesi olmayanlar ne yapacak?

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi. Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.

E-devlet kilitmenmiş durumda

Ancak talep yoğunluğu nedeniyle şu anda e-Devlet'e erişim zorluğu yaşanıyor. Başvuruda bulunmak için sisteme girenler "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…" yazısıyla karşılaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.