e-Devlet'te hayvan sahiplenme hizmeti

Barınaktan hayvan sahiplenme başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden başladı. Uygulama ile barınakta yaşayan hayvanlar sahiplendirilecek.

Evcil hayvan satış yerlerinde (petshop) ortamın hayvan sağlığı ve etolojisi bakımından uygun olmaması sebebiyle kedi ve köpek bulundurulması yasaklanmıştı. Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulundurularak; ilgililerin bunlardan seçtikleri kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabiliyor.

Öte yandan, belediye barınaklarında bakılan hayvanların sahiplendirilmesini kolaylaştıracak bir uygulama da e-devlet üzerinden hayata geçirildi.

Uygulama ile Ankara ve İstanbul'daki üç belediye üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Bunlar Ankara Keçiören Belediyesi ile İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyesi. Uygulamanın kapsamının daha da genişletilmesi planlanıyor.

Barınaklarda kalan hayvanlara sıcak bir yuva olmak isteyenler başvurularını internet üzerinden 6 adımda tamamlayabiliyor.

Sahiplenme işlemi nasıl yapılıyor?

Kimlik bilgileri ile e-devlet'e giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "hayvan sahiplenme" yazılarak, şimdilik üç belediyenin yer aldığı sonuç ekranına ulaşılabiyor. Bu sayfada ise seçilen belediyenin linkine tıklamak başvurunun ilk aşaması için yeterli.

TRTHaber .