e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme/silme talebi yoğunluğu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında ilk 24 saatte 4 bin 104 başvuru yapıldı.