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E-devlet eczane sorgulama sistemi | E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula

E-devlet eczane sorgulama sistemi | Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan 'nöbetçi eczane nerede?' sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...

48 Dakika Önce
2022-07-31 16:59:17
E-devlet eczane sorgulama sistemi | E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula

Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan "nöbetçi eczane nerede?" sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...

E-devlet eczane sorgulama sistemi

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

e-Devlet üzerinden eczane sorgulamak için TIKLAYINIZ...

E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır?

Eczane sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak giriş yapın. Çıkan ekranda ilinizi seçerek, tarih girişi yapın.

İldeki bütün nöbetçi eczaneler sorgulamada karşınıza çıkacaktır.

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