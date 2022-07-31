E-devlet eczane sorgulama sistemi | E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula

E-devlet eczane sorgulama sistemi | Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan 'nöbetçi eczane nerede?' sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...

Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan "nöbetçi eczane nerede?" sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...

E-devlet eczane sorgulama sistemi

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

e-Devlet üzerinden eczane sorgulamak için TIKLAYINIZ...

E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır?

Eczane sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak giriş yapın. Çıkan ekranda ilinizi seçerek, tarih girişi yapın.

İldeki bütün nöbetçi eczaneler sorgulamada karşınıza çıkacaktır.