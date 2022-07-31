E-devlet eczane sorgulama sistemi | E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula
E-devlet eczane sorgulama sistemi | Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan 'nöbetçi eczane nerede?' sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...
2022-07-31 16:59:17
Türk Eczacıları Birliğince yapılan açıklamaya göre artık nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'ten aranabilecek. Her akşamve hafta sonlarında büyük sorun oluşturan "nöbetçi eczane nerede?" sorusuna yeni bir soluk getirildi. Peki ama e-Devlet üzerinden eczane sorgulama nasıl yapılır? Her şehirde eczane sorgulaması nasıl görüntülenir? İllere göre eczane sorgulama nasıl yapılır? İllere göre eczane internetten sorgula...
E-devlet eczane sorgulama sistemi
Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.
e-Devlet üzerinden eczane sorgulamak için TIKLAYINIZ...
E-Devlet eczane sorgulama nasıl yapılır?
Eczane sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak giriş yapın. Çıkan ekranda ilinizi seçerek, tarih girişi yapın.
İldeki bütün nöbetçi eczaneler sorgulamada karşınıza çıkacaktır.
YORUMLAR (0)