DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi engellendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi'nin Türkiye'deki erişimlerine RTÜK Başkanlığının istemi üzerine mahkeme kararıyla kısıtlama getirildiğini söyledi.

Taşcı karara "İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi" diyerek tepki gösterdi. İki haber sitesine de erişim sağlanamadığı görüldü.

Deutsche Welle Türkçe de, Amerika'nın Sesi de henüz kısıtlama kararına ilişkin bir açıklama yapmadı.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi

RTÜK daha önce aldığı bir kararla Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetleneceğini bildirmişti. Karar doğrultusunda Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları istenmişti. RTÜK'e internet yayınlarını denetleme yetkisine veren yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girmişti.

Yönetmeliğe göre internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri RTÜK denetliyor, yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

Düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları RTÜK'ün denetimi altına alındı ancak o dönemde uzmanlar YouTube üzerinden yayın yapan içeriklerin de RTÜK tarafından denetlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İnternet yayıncılığı yapan ve yazılı içerik üreten haber siteleri, yönetmeliğin denetim kapsamında yer almasa da haber sitelerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı video yayınları ya da belirli bir takvim dahilinde yapılan görsel yayınların da RTÜK denetimi kapsamına girme olasılığı vardı.

BBCTürkçe .