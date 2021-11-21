Eski Merkez Bankası başkanlarından, İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın ‘Resmi Gazete’ hakkındaki iddiası medyada tartışılmaya devam ediyor. Asılsız çıkan iddiası nedeniyle özür dileyen Yılmaz’ı, piyasayı manipüle ettiği için eleştiren gazeteci Melih Altınok, bu durumun ‘ciddi suç’ olduğunu ifade etti

Altınok'un “Durmuş Yılmaz ve arkadaşları kimi silkelediler?” başlıklı bugünkü yazısı:

İki gündür bu köşede döviz kurundaki sıçramanın sebeplerine, sonuçlarına ve hükümet cephesinin ne yapması gerektiğine dair birlikte kafa yoruyoruz. Peki ya muhalefet ne yapıyor? Haklarını yemeyelim. Ülkenin ekonomik ve siyasi rakiplerinin 2023'te Türkiye'nin başında görmeyi arzu ettikleri ekip, "iktidar perspektifleri" doğrultusunda ellerinden gelenin fazlasını yapıyor...

"Fitili Durmuş Yılmaz ateşledi"

Mesela İYİ Parti "kurmayları" cuma gecesi hem uyumadılar hem de milleti ayakta uyuttular! Fitili, belirsizlik yüklü piyasalara ve tedirgin vatandaşa, kendinden emin " felaket tüyoları" veren Durmuş Yılmaz ateşledi:

"Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz!"

"Benzin bidonlarıyla "teyakkuza" geçtiler"

Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Gergerlioğlu, CHP'nin ağır topları da gece boyunca mesai yapıp bu balonu şişirdiler. Trolden hallice yandaş gazeteciler, gevşek Youtuber'lar ve Habertürk gibi TV kanalları da ellerindeki benzin bidonlarıyla "teyakkuza" geçtiler.

Öyle ki, Resmi Gazete'nin sayfasını kilitleyecek kadar. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Memlekette ataması yapılan müftüler olduğunu öğrendik, vay be! Sonra da Durmuş Bey "pardon" diyerek yine yanılttığını kabul etmek zorunda kaldı.

"durmuş saat bile..."

Merak ediyorum... Kim bilir kaç kişi "durmuş saat bile..." diyerek, Yılmaz'ı, yaşı, başı, eski ve şimdiki görevlerinden ötürü ciddiye alarak gece yarısı maceralara girdi? Acaba döviz volatilitesi ne kadar arttı? Cebimizden ne kadar çalındı? Kimler voliyi vurdu?

Bu meselenin öyle "Öpeyim de geçsin" diyerek geçiştirilemeyeceğini en iyi bilen isimlerden biri, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış Yılmaz olsa gerek. Zira hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.