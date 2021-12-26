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Durmuş Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bu bir korkutmadır
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Durmuş Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bu bir korkutmadır

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder' sözlerine yanıt verdi.

2 Saat Önce
2021-12-26 08:16:32
Durmuş Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bu bir korkutmadır

Durmuş Yılmaz, Yeniçağ TV'de Emre Kulcanay'ın yayınına katılarak Erdoğan'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Yılmaz, Erdoğan'ın sözlerinin korkutma mesajı olduğunu belirterek, ''Bedel ödeyeceğim söylenmiş. Bu bir hukuki süreç. Nasıl gelişecek bilmiyorum. O gün geldiğinde bunun üzerinde tekrar düşünürüz. Benim burada, bu aşamada söyleyeceğim söz şu; bu bir mesajdır. Bu bir korkutmadır. Bu bir bu tür yapılabilecek eleştirilerin önünü kesmektir. Ben vatanımı seviyorum. Söylediğim cümlelerin ne anlama geldiğini biliyorum. Dolayısıyla yapmam gerek'' açıklamasında bulundu.

''Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş; artısı, eksisi hesaba katılmış bir strateji. Bu strateji uygulamaya devam ediyor'' diyen Yılmaz, ''Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. Verilmek istenen mesaj şu: ‘Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor. Mesela, 'Kamuda çalışmışlar, kamuya eleştiri yöneltemezler' gibi bir cümlesi var. İster kamuda çalışsın ister kamuda çalışmasın, yanlış var ise ve o yanlış mutlaka düzeltilmesi gerekiyorsa, yanlışları gündeme getirmek ve bunların olmaması gerektiğini söylemek bir yurttaşlık görevidir. Kamuda çalışanın, kamuyla ile ilgili olarak görüş bildirmesi yanlıştır demek kesinlikle yanlıştır. ‘Aleyhine' diyor. Bu genel ahlakın getirdiği bir kural. Herkes doğruyu söylemek zorunda'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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