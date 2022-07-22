Dünyanın gözü İstanbul'da! Tahıl krizini çözecek imza bugün atılıyor

Tahıl koridoru için imzalar bugün İstanbul'da atılıyor. İstanbul’daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürülen faaliyetler meyvesini vermeye başladı ve kriz bugün çözülüyor.

İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

Tahıl koridoru için imzalar bugün atılıyor. Dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Rusya ve Ukrayna mutabakata vardı, iki ülkenin tahılının dünya pazarlarına satılması konusunda pürüzler giderildi ve nihai metin yazıldı. O metne imzaların atılacağı İstanbul'daki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son noktaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul'da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN ŞARTLI DESTEK

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tahıl koridoru anlaşmasını, ülkenin güney bölgesinin ve Karadeniz'deki askeri birliklerinin güvenliği garanti altına alınırsa destekleyeceğini açıkladı.

ABD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, imza törenine ilişkin "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi.

Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde BM Genel Sekreteri'ni destekledik, Türk müttefiklerimizi destekledik diyebilirim. Elbette Ukraynalı ortaklarımızı da bu konudaki çabalarında destekledik. BM tarafından çeşitli aşamalar konusunda bilgilendirildik. Uzmanlarımız notları karşılaştırdı ve notları paylaştı. Aynı şey Türk müttefiklerimiz, Ukraynalı ortaklarımız için de geçerli. Yine, zaten bu noktada olmamalıydık. Bu, Rusya Federasyonu'nun gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son bir saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme. Ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanmasıdır. Tabii ki ortaklarımızla Rusya'yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz."

BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor. .