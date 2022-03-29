Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakereleri başladı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakerelerde.

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da. Ukrayna Rusya'nın müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

ABRAMOVİÇ İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERE KATILDI

Reuters'a konuşan iki kaynak, Rus oligark Roman Abramoviç'in İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katıldığını bildirdi. Dolmabahçe'deki görüşme salonundan da bu bilgiyi doğrulayan bir fotoğraf geldi. Abramoviç'in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında yer aldığı görüldü.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinin başlamasından önce iki taraf arasında resmi olmayan bir arabulucu rolünde olduğu bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç'in de salonda olduğu görüldü. Abramoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuğu bir fotoğraf paylaşıldı.

KREMLİN'DEN ABRAMOVİÇ AÇIKLAMASI

Abramoviç'in görüşmelere katılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, şunları ifade etti:

"Abramoviç Rusya ile Ukrayna belirli temasların sağlanmasında yer alıyor, ancak Rus heyetinin resmi bir üyesi değil, müzakerelere katılımının her iki tarafça da onaylandı. Müzakerelerin sonuç vaat edip etmediğini bugün ya da yarın anlarız."

MÜZAKERE HEYETLERİ TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullandı. .