Dünyanın gözü bugün Tahran'da olacak: Erdoğan-Reisi-Putin zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da yapılacak üçlü zirve için İran'a gitti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkan Reisi ile bir araya gelecek.

Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Tahran'a gitti. Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de havaalanındaydı. Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek. Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi. .