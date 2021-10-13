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TIMETURK / GÜNDEM / 'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 'dünyanın un uzun boylu kadını' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

1 Gün Önce
2021-10-13 18:29:27
'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Gelgi (24), 2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak bir rekorunun olduğunu hatırlattı.

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"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını almak için başvuru yaptığını belirten Gelgi, "Tekrardan boyum ölçüldü. Sonunda rekorum onaylandı. Benim için ikinci kez dünya rekortmeni olmak gurur verici." dedi.

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Gelgi, 2014'te 2 metre 13 santimetre olarak ölçülen boyunun bu kez 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldüğünü kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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