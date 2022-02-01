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TIMETURK / GÜNDEM / 'Dünyanın en saçma binası'; Sökümü devam ediyor

'Dünyanın en saçma binası'; Sökümü devam ediyor

Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapıda cephe söküm çalışmaları devam ediyor.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:25:22
'Dünyanın en saçma binası'; Sökümü devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, söküm çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Binanın inşa edildiği günden itibaren tartışma konusu olduğunu ifade eden Güngör, Özel İdare İş Merkezi'nin dış cephe ve iç mekan uygulamalarının söküm çalışmalarının devam ettiğini, ardından iş makinalarıyla yıkıma başlanacağını belirtti.

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"Yapıldığı günden bu yana tartışılan bir yapı. İnşallah bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortak hareket ederek bu binayı da içine alan 40 dönümlük adada önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız." diyen Güngör, projenin tamamlanmasıyla kente yakışır, tarihi dokuya uygun bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirtti.

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Yıkım için bütçe ayırmadıklarını, yüklenici firmadan para alacaklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Projemiz içerisinde önemli donatılar olacak ve en az bin 500 araçlık bir yeraltı otoparkı planlıyoruz. Projemiz İl Özel İdare Binası alanı da dahil olmak üzere bölgedeki 40 dönümlük adayı kapsıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu binanın yıkım süreci ile ilgili belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Aksine yaptığımız ihale ile belediye bütçemize de 6,6 milyon liralık katkı sağladık. İnşallah şehrimize yakışır, tarihi mimarimize uygun bir projeyi hayata geçireceğiz."

AA .

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