Dünyanın dört bir yanında TDV'nin inşa ettiği camilerde ezan sesi yankılanıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında 4 bin 057 cami inşa etti. Hayırseverlerin destekleriyle Vakfın cami inşaatları hızla devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yapımına 1967 yılında başlanan Ankara'nın simge yapısı Kocatepe Camii'ni tamamlamasının ardından günümüze kadar ülke genelinde 3 bin 952, yurt dışında ise 105 cami inşa etti; terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması gayesiyle kurulan Vakfın, hayırseverlerin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve inşaatı devam eden cami projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde yapımını üstlendiği camilere ilişkin konuşan Turan, “Ecdat mirası vakıf geleneğinin günümüzdeki en güçlü halkalarından biri olarak, yapımına 1967'de başlanan, ancak bitirilemeyen Kocatepe Camii'ni tamamlayıp ibadete hazır hale getirmesinin ardından ülkemizde 3 bin 952 cami inşa ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü PKK'nın hasar verdiği 152 caminin tadilat ve tefrişatını yaptık. Başkanlığımız ile iş birliği içerisinde 121 adet üniversite camisi inşa etmeye başladık, bunun bir kısmı ibadete açıldı, bir kısmının yapımına başlandı, bir kısmı ise projelendirildi. Ayrıca şu an 7 ilimizde 9 cami inşaatının da yapımı devam ediyor” dedi.

Ezan sesine hasret Müslüman için dünyanın dört bir yanına abidevi nitelikte camiler inşa ettiklerini belirten Turan şöyle devam etti: “Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türki Cumhuriyetleri ile başladığımız yurt dışı cami faaliyetlerimizi Kırım, Kafkasya ve Balkanlar'da sürdürdük. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerine kadar hayırseverlerimizin destekleriyle uzandık.”

Turan, TDV'nin Türkiye ve yurt dışında cami inşası konusunda da bayraktarlık yaptığını işaret ederek, “ABD, Haiti, İngiltere, Rusya, Belarus, Kırım, Kıbrıs, Japonya, Filipinler, Filistin, Somali, Cibuti, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere son dönemde 14 ülkede 24 camiyi Müslümanların istifadesine sunduk. 19 ülkede ise kardeş şehir camilerimiz bulunuyor. Suriye'nin kuzey bölgesinde savaşta zarar gören 491 caminin bakım ve onarımını yaptık. Şu anda Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Rusya, Irak- Kerkük ve Kırgızistan olmak üzere 7 farklı ülkede 7 cami inşaatı devam ediyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek'teki yapımı devam eden Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ile Arnavutluk'taki Tiran Namazgah Camii ve Külliyesi'ni tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz” sözlerini aktardı.

Turan, Vakfın katkılarıyla yapılan İngiltere'nin ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğine sahip Cambridge Merkez Cami, ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi ve Rusya'daki Moskova Merkez Cami'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldığını hatırlattı.

Camiler Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor

Turan, inşa ettikleri camilerde Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin ön plana çıktığını; kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin de rahat ibadet edebilmesi için projelerde pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizdi. Ezan sesinin dünyanın dört bir yanında inşa edilen camilerle yankılanmasının önemine değinen Turan, “Her cami yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe'nin şubeleridir, O'nun nurunu taşır. Tarihin her döneminde irşat ve tebliğin merkezi olan camilerimiz, Allah ve Resulü'nün isimlerinin ezanla arşa yükseldiği manevi merkezlerdir. Camilerde İslam'ın tevhit çağrısının tüm insanlığa verdiği barış mesajları yankılanır. Kubbenin, minarenin olduğu, ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur” dedi.

Yapımı devam eden camilerin tamamlanabilmesi için hayırseverlerin desteklerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Turan, Vakfın “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyasına “CAMİ” yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL destekte bulunabileceğini ya da mobil bağış uygulaması ve bagis.tdv.org adresinden online bağış yapılabileceğini ifade etti.

.