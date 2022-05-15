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Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
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Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti

2017’den bu yana dünyanın önemli küresel sorunlarını gündeme taşıyan TRT World Forum’un gençlere özel etkinliği “NEXT by TRT World Forum” alanında uzman dünyaca ünlü isimler ve çok sayıda gencin katılımıyla Zorlu PSM’de hayata geçirildi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte teknolojiden metaverse, NFT atölyesinden uzay turizmine kadar pek çok konu tartışıldı.

2 Saat Önce
2022-05-15 09:30:11
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti

2017 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın önemli sorunlarını masaya yatıran TRT World Forum tarafından, alanında fark oluşturmuş gazetecilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin seslerini duyurup fikir alışverişinde bulunduğu yeni bir platform hayata geçirildi. 14 Mayıs Cumartesi günü Zorlu PSM'de hayata geçirilen “NEXT by TRT World Forum” ile alanında uzman isimler gençlerle buluşarak geleceğin şekillenmesinde gençliğin gücü ve önemi hakkında tartıştılar.

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TRT Genel Müdürü Sobacı: “NEXT, gençliği ve geleceği bir araya getiren bir organizasyon”

“Metaverse ve Medya: Teknolojinin En Son Trendi Gazeteciliği Nasıl Etkileyecek?” oturumuna katılan ve gençlerle birlikte oturumu deneyimleyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gençlere hitap ederek, “NEXT, gençliği ve geleceği bir araya getiren bir organizasyon. Gençlik ve gelecek bir araya geldiğinde ona mutlaka üçüncü bir kavramı eklememiz gerekiyor; o da umut kavramı. Aslında dünyanın genel haline bakıldığında sorunların daha dominant bir noktada olduğunu görüyoruz. Biz bu sorunları çözmek için bir takım karar alma süreçleri üretmeye çalışıyoruz, istişare platformları oluşturmaya çalışıyoruz ama bir şeyi kaçırıyoruz. O da önemli bir kaynak olan gençler. O nedenle biz NEXT'i düzenledik, genci dikkate almak istedik. Çünkü gencin doğasında, gençliğin doğasında yaratıcılık var, hayal kurma güdüsü, yenilikçi fikirler, dinamizm var. Siz bu dinamizmi ve yaratıcı fikri, yenilikçi bakış açısını sorunların çözümüne dahil etmezseniz bugünün sorunlarının çözümü noktasında çok daha zorlanırsınız. Dolayısıyla biz teknolojiyi bir önceki nesle göre çok daha yaratıcı ve sonuç odaklı bir şekilde kullanan gençliğe bu etkinlikle odaklanmak istedik, TRT World Forum'un çatısı altında gençleri de bu sürecin bir parçası yapmak istedik.”

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Panellerde “değişim ve gelişim” vurgusu yapıldı

Gezegenimizin sorunlarından uzay turizmine, teknolojinin ilerlemesinden toplumun gerilemesine ve anlık tüketilen içeriklerden iş modellerine birçok soru ve sorunun tartışıldığı “NEXT by TRT World Forum”a Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman genç isimler katıldı. Dünyanın değişiminde özellikle gençlerin önemine dikkat çekilen etkinlikte “aktif vatandaşlık” vurgusu yapan isimlerden biri SosyalBen Vakfı kurucusu Ece Çiftçi oldu. “Gençler olarak kendi ülkelerimiz için ne istiyorsak dünya için de aynısını istiyoruz,” diye konuşan Çiftçi, “işbirliği” vurgusu yaptı.

Dünyanın ilk metaverse ajansı kurucuları Can Yurdakul, Faisal U-K, Sara El Jamal ve Begüm Aydınoğlu ise metaverse'in yeni dünyanın şekillenmesinde nasıl etki edeceği hakkında bir panele katıldılar. Metaverse ile sınırların yıkıldığını ve dünyanın çok daha geniş bir hal aldığını belirten ekip, gençlerin bu alanda nasıl çalıştığını da gözler önüne serdi.

İklim krizi hakkında “Gezegen İçin Ses Ver: Gençliğin İklim Hareketi” paneli ise tüm katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi. Panelde konuşan genç iklim aktivisti Xiye Bastida, “Yetişkinlerin gözlerinin içine baktığımda onlara ‘geleceğim için korkmak istemiyorum' demek istiyorum. 2050 yılında 1.2 milyon iklim mültecisi görmek istemiyorum. Dünyanın %90'ının yaşanılamaz olduğunu görmek istemiyorum,” ifadelerini kullandı. Aynı panelde konuşan Neeshad Shafi ise “Arap Gençlik İklim Hareketini başlatma sebebimiz, bölgedeki genç insanların sesini duyurmak. Bazen global iklim hareketinin sadece beyazlara özel olduğunu düşünüyorum. Medya her zaman batıdaki iklim konferanslarına odaklanıyor,” dedi.

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Gençlere NFT'den metaverse'e pek çok deneyim sunuldu

Ana sahnede gerçekleşen panellerin yanı sıra, paralel sahnede pek çok etkinlik hayata geçirildi. NFT atölyesinden dijital grafittiye, özel konuklarla söyleşilerden sanal gerçekliğe kadar pek çok etkinliği deneyimleyen gençler, NEXT by TRT World Forum” ile hem birbirleriyle hem de ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşla işbirliği içinde olmanın tadını çıkardılar.

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