DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti
ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!

TIMETURK / GÜNDEM / Dünya orman yangınları ile boğuşuyor: İşte ülke ülke son durum...

Dünya orman yangınları ile boğuşuyor: İşte ülke ülke son durum...

ABD'nin California eyaleti, tarihinin 2'nci en büyük yangınına sahne oluyor.

8 Saat Önce
2021-08-09 09:13:35
Dünya orman yangınları ile boğuşuyor: İşte ülke ülke son durum...

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara geçti.

Dixie yangını yüzünden, 8 kişiden haber alınamıyor.

800 nüfuslu Greenville köyünün büyük kesimi küller içinde kaldı. Bölgede 200'e yakın yapı yıkıldı. Yaklaşık 450 bin dönümlük arazi kullanılamaz halde.

Yangının yüzde 20'si kontrol altına alınabildi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

PERU'DA YANGINLAR 1000 HEKTAR ORMANLIK ALANI KÜL ETTİ

Güney Amerika ülkesi Peru da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin güneyinde 5 Ağustos'ta başlayan yangınlarda 1000 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

İTALYA'DA 30 MİLYON BAL ARISI YOK OLDU

Yangınlar, İtalya'nın da özellikle güneyini etkiledi. Oristano kentinde, 20 bin hektardan fazla alan küle döndü. Dahası, arıların varlığı tehdit altında.

Sardinya Adasında 650 civarı kovan yandı, en az 30 milyon bal arısının yok olduğu tahmin ediliyor.

Yangınlardan kurtulan çok sayıda bal arısı da kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendi.

Brezilya da son 5 yılın en şiddetli yangınlarına sahne oluyor.

Dünyanın her yıl atmosfere saldığı karbondioksidin bir bölümünü emen Amazon Ormanları risk altında. Uzmanlar, yangınların eylül ayında zirve yapacağı görüşünde.

RUSYA'DA RÜZGAR ALEVLERİ ŞİDDETLENDİRİYOR

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde 100'e yakın aktif orman yangını bulunuyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş