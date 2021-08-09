Dünya orman yangınları ile boğuşuyor: İşte ülke ülke son durum...

ABD'nin California eyaleti, tarihinin 2'nci en büyük yangınına sahne oluyor.

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara geçti.

Dixie yangını yüzünden, 8 kişiden haber alınamıyor.

800 nüfuslu Greenville köyünün büyük kesimi küller içinde kaldı. Bölgede 200'e yakın yapı yıkıldı. Yaklaşık 450 bin dönümlük arazi kullanılamaz halde.

Yangının yüzde 20'si kontrol altına alınabildi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

PERU'DA YANGINLAR 1000 HEKTAR ORMANLIK ALANI KÜL ETTİ

Güney Amerika ülkesi Peru da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin güneyinde 5 Ağustos'ta başlayan yangınlarda 1000 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

İTALYA'DA 30 MİLYON BAL ARISI YOK OLDU

Yangınlar, İtalya'nın da özellikle güneyini etkiledi. Oristano kentinde, 20 bin hektardan fazla alan küle döndü. Dahası, arıların varlığı tehdit altında.

Sardinya Adasında 650 civarı kovan yandı, en az 30 milyon bal arısının yok olduğu tahmin ediliyor.

Yangınlardan kurtulan çok sayıda bal arısı da kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendi.

Brezilya da son 5 yılın en şiddetli yangınlarına sahne oluyor.

Dünyanın her yıl atmosfere saldığı karbondioksidin bir bölümünü emen Amazon Ormanları risk altında. Uzmanlar, yangınların eylül ayında zirve yapacağı görüşünde.

RUSYA'DA RÜZGAR ALEVLERİ ŞİDDETLENDİRİYOR

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde 100'e yakın aktif orman yangını bulunuyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.